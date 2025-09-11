В Калининградской области осквернили могилу военнослужащего СВО

В Калининградской области зафиксирован случай вандализма на могиле участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила супруга погибшего бойца в интервью «Инфо24».

Как утверждает жительница России, место захоронения ее мужа подверглось надругательству, а строительный песок, заготовленный для будущего памятника, был украден.

Со слов женщины, очевидцем произошедшего стала мать погибшего солдата. Она видела, как на территорию кладбища въехал микроавтобус, который первоначально показался ей машиной из похоронного бюро.

Пока родные военнослужащего пытались выяснить, кому принадлежит транспортное средство, злоумышленники успели покинуть место преступления.

Бойца не стало в апреле текущего года.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье могилу российского солдата осквернили второй раз за три месяца.