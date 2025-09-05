Могилу участника СВО в российском селе осквернили второй раз за три месяца

В Забайкальском крае произошел второй за несколько месяцев акт вандализма на могиле участника специальной военной операции (СВО), сообщил портал «Чита.ру». После инцидента в июне, когда могилу облили краской, в сентябре неизвестные подожгли захоронение.

По информации очевидцев, в обоих случаях к осквернению оказался причастен несовершеннолетний подросток.

После первого инцидента отчим погибшего военного вступил в конфликт с матерью школьника, пытаясь заставить ее убрать последствия вандализма. Это привело к судебному разбирательству, в результате которого мужчину оштрафовали на 5 тыс. руб., а самого подростка не привлекли к ответственности, ограничившись помещением в Центр временного содержания (ЦВС).

4 сентября очевидцы снова заметили подозрительную активность на кладбище — огонь и подростка у могилы участника СВО. Родственники погибшего военного уверены, что это тот же самый школьник.

Валерий Колобов, глава села Капцегайтуй, где произошел инцидент, подтвердил, что несовершеннолетний постоянно сбегает из дома и ведет асоциальный образ жизни. Проводится проверка обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье мать погибшего бойца спецоперации скончалась на могиле сына.