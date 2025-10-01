В Калмыкии произошел случай группового изнасилования девушки

По словам потерпевшей, представившейся Валерией, один из злоумышленников был с ней знаком до трагических событий. Как утверждает девушка, ранее, во время совместной поездки на автомобиле, он совершил над ней насилие, зафиксировал это на камеру и распространил видеозапись.

Спустя некоторое время он позвонил ей посреди ночи, угрожая прибытием к ее дому и проникновением внутрь, если она не выйдет. Когда мужчина прибыл, он потребовал разговора. Валерия отвела его в летнюю кухню, где, по ее словам, он снова совершил акт изнасилования.

Затем последовало предложение поехать на день рождения к его другу. После отказа он отобрал у нее телефон, пообещав вернуть только в случае согласия сесть в машину.

«Я бы оставила телефон и ушла, но я знала, что он вернется еще раз», — призналась девушка.

Насильно увезенная в дом, расположенный в 10 км от ее села, она получила телефон обратно, но оказалась без связи. Там, по ее словам, молодой человек вместе с именинником совершили над ней групповое изнасилование. Это продолжалось до утра, после чего первый мужчина доставил ее домой, где ее уже разыскивали мать и сестра.

По факту случившегося семья обратилась в правоохранительные органы. Мать девушки сообщила, что часть соседей поддержала их, но нашлись и те, кто возложил вину за произошедшее на саму пострадавшую.

Соседи именинника выразили сомнения в его причастности к преступлению.

«У него четверо детей. Нормальный парень, работает на точке, воспитывает детей. Ничего плохого не могу про него сказать. Чтобы просто изнасиловать? Нет», — заявила одна из соседок.

Сами обвиняемые признают факт интимной близости, но утверждают, что все произошло по обоюдному согласию. Несмотря на это, уголовное дело пока не возбуждено.

