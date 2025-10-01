В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений

В Москве сотрудники следствия раскрыли череду изнасилований и грабежей, совершенных с 1992 по 2003 год. Информацию об этом предоставили в Московском управлении Следственного комитета Российской Федерации.

По данному делу обвиняется ранее привлекавшийся к уголовной ответственности гражданин. По данным следствия, он виновен в совершении 25 изнасилований и действий сексуального характера с применением насилия, а также 11 разбойных нападений на 16 жертв, среди которых были несовершеннолетние.

Эти преступления имели место в разных частях Москвы в период с 1992 по 2003 год. Они отличались специфическими особенностями, указывающими на одного и того же преступника. Обвиняемый также делился с жертвами некоторой персональной информацией. Он уже сознался в содеянном. Материалы дела были переданы в судебные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области арестовали мужчину за изнасилование пенсионерки.