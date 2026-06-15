Не стало звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем: ей было 35 лет

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная миллионам зрителей по роли в сериале «Клюквенный щербет», скончалась в возрасте 35 лет, сообщает The Voice. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Отмечается, что тело актрисы обнаружили рано утром в ее доме. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося, но криминальных версий пока не выдвигается.

Поклонники актрисы потрясены трагедией. Иртем была очень молода и находилась на пике своей карьеры. Ее талант и яркая игра в «Клюквенном щербете» завоевали любовь зрителей по всей Турции и далеко за ее пределами.

Перед премьерой нового сезона актриса общалась с турецкими СМИ, рассказывала о своей героине. Она признавалась, что не сразу согласилась на эту роль, но предложение ей польстило. Сериал был очень популярен, и даже мама Эдже была его поклонницей.

Помимо «Клюквенного щербета», Эдже запомнилась по ролям в сериалах «Новая невеста», «Права на престол Абдулхамид», «Запретный плод», «Мистер Ошибка» и «Семья». В некоторых проектах она работала не один сезон.

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