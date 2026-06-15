Представители Подмосковья приняли участие в форуме молодых специалистов уголовно-исполнительной системы

Сотрудники ГУФСИН России по Московской области приняли участие во Всероссийском форуме молодых специалистов уголовно-исполнительной системы. Мероприятие прошло в Мастерской управления «Сенеж».

В форуме приняли участие 150 молодых специалистов уголовно-исполнительной системы со всей страны. Участников поприветствовали начальник Управления по работе с личным составом ФСИН России генерал-майор внутренней службы Алексей Емельянов и руководитель отдела по молодежным программам Мастерской управления «Сенеж» Андрей Сушков.

В первый день форума участники смогли пообщаться с депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ Бийсултаном Хамзаевым.

Также в рамках мероприятия прошел финал Всероссийского конкурса «Лучший молодой сотрудник». Кроме того, участников ждет образовательная программа с тренингами и мастер-классами.