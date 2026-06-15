Перерасчет единого пособия: 324 многодетные семьи в Нижегородской области получили деньги

После недавних изменений в правилах выплаты единого детского пособия многодетные семьи Нижегородской области наконец получили перерасчет — и речь идет о 862 детях, которые вновь оказались охвачены поддержкой. Региональное отделение Социального фонда России подтвердило, что выплаты возобновлены. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Суть перемен, вступивших в силу 22 мая, проста и очень важна для больших семей: раньше малейшее превышение дохода могло лишить пособия, а теперь действует послабление. Если доход семьи выше допустимого порога, но не более чем на 10%, право на выплату сохраняется. Это именно тот случай, когда формальности перестали перевешивать реальную нужду.

В итоге уже 324 семьи, которые раньше получали отказ, увидели деньги на счетах. Каждому ребенку перечисляют 50% от регионального прожиточного минимума — в этом году сумма составляет 8 634 рубля. Умножьте это на количество детей, и станет ясно, насколько серьезным подспорьем стал пересмотр.

Ранее сообщалось, что максимальная выплата по беременности и родам достигла 955 тысяч рублей.