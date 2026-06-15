Не мойте машину в жару: холодная вода убивает тормоза и кузов

Утренняя мойка под холодной струей после ночной прохлады и поездки на дачу может убить вашу машину. Руководитель экспертной компании Евгений Ладушкин объяснил, почему летом мыть авто лучше всего в послеобеденное время, когда жара спадает. Об этом сообщает Lenta.ru.

Поливать холодной водой раскаленный кузов — прямой путь к микротрещинам на лаке. А если есть сколы, краска может отслоиться. Лобовое стекло пострадает только при наличии глубоких дефектов — тогда трещина поползет дальше. Но самая страшная опасность — тормозная система. Диски и колодки нагреваются до предела, и резкое охлаждение водой искривляет диск. Машина начинает тормозить рывками, появляется биение на руле. Это не только дискомфорт, но и риск аварии.

Ладушкин напомнил: в автошколах учат не заезжать в лужи после интенсивного торможения. Но водители забывают и охлаждают горячие тормоза собственноручно. Последствия — замена детали, потому что проточка дает лишь временный эффект.

Правило простое: мойте автомобиль в послеобеденные часы, когда основная жара спала, либо дождитесь полного остывания двигателя и тормозов. Не лейте холодную воду на раскаленный металл.

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