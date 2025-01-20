В Калуге обломки БПЛА ВСУ упали на территорию предприятия
Губернатор Шапша: обломки БПЛА упали на территорию предприятия на окраине Калуги
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На окраине Калуги обломки украинского БПЛА упали на территорию одного из предприятий, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
Небольшой очаг возгорания был быстро потушен спасательными службами, добавил Шапша. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
За одну ночь в регионе было уничтожено шесть дронов. Шапша уточнил, что они были сбиты как над Калугой, так и в ее пригородах, а также в Перемышльском и Бабынинском районах.
Кроме того, за минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили украинские беспилотники не только в Калужской области, но и в таких регионах, как Татарстан, Рязанская, Орловская, Брянская, Белгородская и Курская области.
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