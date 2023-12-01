В Калужской области похитили восьмилетнюю девочку и требуют выкуп криптовалютой

Преступники похитили восьмилетнюю девочку Злату в Калужской области и выставили ее маме требование выкупа в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что правоохранительные органы ведут поиски пропавшей.

Добавляется, что сообщение о возможности выкупа мама девочки получила в соцсетях. Злоумышленники советовали женщине не обращаться в полицию, однако она их не послушала. В настоящее время ведутся усиленные поиски девочки.