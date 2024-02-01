В Калужской области спасли мальчика, проваливавшегося в канализационный люк возле школы

В Калужской области мальчик провалился в канализационный люк у школы. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в ожидании спасателей школьнику пришлось пробыть на глубине почти два метра почти час.

Отмечается, что канализационный люк был занесен снегом, поэтому мальчик не увидел его.

Добавляется, что, услышав его крики, другие школьники сообщили учителю, который вызвал спасателей.

Поясняется, что ребенка вытащили посредством троса, у него были небольшие ушибы.