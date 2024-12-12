В Канаде более 60 тыс. домов оказались обесточенными из-за ветра

На востоке Канады сильный штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии. Об этом сообщил телеканал CTV.

По информации источника, без света в связи с погодными условиями остались более 60 тыс. домохозяйств и других потребителей в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик. Отмечается, что порывы ветра достигали скорости 28 м/с.

В частности, в Нью-Брансуике без электричества остались 53 тыс. потребителей. В связи с ухудшением погодных условий многие школы в регионах временно закрыли для обеспечения безопасности учащихся и преподавателей.

На данный момент информация о пострадавших в результате штормовой погоды не поступала. Спасательные службы продолжают работать над восстановлением электроснабжения и обеспечением безопасности граждан.

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