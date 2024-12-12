Мороз не уйдет: какая погода ожидается в Москве и Подмосковье на выходных

Стабильная минусовая температура и гололедица сохранятся в Москве и Подмосковье на выходных 14 и 15 декабря. Подробнее о погоде интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В первый выходной, по прогнозу эксперта, в столице ожидается областная погода с прояснениями, ночью местами небольшой снег.

«Температура ночью -11…-9 градусов. Днем -6…-4 градуса, возможны небольшие, а местами умеренные осадки. В области ночью -14…-9 градусов, днем от -8 до -3. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду и гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье в Москве ожидается облачность и снег. Температура ночью составит -8…-6 градусов.

«Днем -5…-3 градуса. В регионе ночью -11…-6, а днем -8…-3 градуса. Ветер юго-западный, южный, от 6 до 11 метров в секунду. Также сохранится гололедица», — добавил Ильин.

В первый рабочий день новой недели также облачно, временами небольшой снег.

«Ночью -9…-4 градуса, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Днем от -6 до -1 градуса, ветер южный, по силе — 4-9 метров в секунду», — заключил синоптик.

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