В канадской провинции эвакуировали 35 тысяч жителей из-за лесных пожаров

При этом пожарные заявили о наконец-то достигнутом прогрессе в борьбе со стихией.

«Наконец-то появился проблеск надежды. Погода позволила нам добиться прогресса – сказал на пресс-конференции начальник пожарной службы Западной Келоуны Джейсон Броланд.

Правительство объявило чрезвычайное положение в регионе и призвало жителей не совершать поездки в центральные и юго-восточные районы провинции, известные как места популярного отдыха.

По данным Канадского межведомственного лесопожарного центра, в этом году в стране произошло рекордное количество лесных пожаров. Всего было зарегистрировано более 5700 пожаров, в результате которых сгорело более 137 тысяч кв. км леса. Как сообщает агентство, в стране еще остается более тысячи действующих пожаров.