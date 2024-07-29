В Карелии после ЧП без вести пропали шесть человек

После размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Республике Карелия без вести пропали шесть человек, сообщили власти региона.

Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, инцидент произошел во время реконструкции объекта. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». По его информации, при шлюзе были прописаны 11 человек.

На данный момент к месту происшествия направились 50 спасателей регионального управления МЧС. Также к месту аварии отправились 65 специалистов поисково-спасательной службы. В готовность приведены санавиация и средства медицины и катастроф.

В связи со случившимся в Сегежском округе Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как рассказали в соцсетях очевидцы, плотину в указанной местности снесло. Был значительно поднят уровень воды, однако сейчас, как уточнили власти, он пришел в норму. Продолжается эвакуация местных жителей.

Ранее сообщалось, в Донецке задержали пытавшегося заминировать авто диверсанта. Отмечалось, что заминировать служебную машину Министерства обороны РФ намеревался гражданин России. Он был задержан прямо во время совершения преступления.