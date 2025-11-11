В Кашире чествовали полицейских и ветеранов МВД в День сотрудников органов

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ЭЛ № ФС77-89830 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР) 28.07.2025 Г.

18+ © 2025 ПРАВА НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ САЙТА ПРИНАДЛЕЖАТ ГАУ МО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ПОДМОСКОВЬЕ" (ОГРН: 1115047016908) И ГАУ МО "ЦИФРОВЫЕ МЕДИА" (ОГРН: 1255000059467).