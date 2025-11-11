В Кашире чествовали полицейских и ветеранов МВД в День сотрудников органов
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
В Доме культуры имени Ленина Каширы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. На сцене чествовали сотрудников полиции и ветеранов МВД за службу, соблюдение законности и обеспечение безопасности граждан.
С профессиональным праздником присутствующих поздравили глава городского округа Кашира Роман Пичугин, начальник Отдела МВД России по городскому округу Кашира Василий Троицкий, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, благочинный церквей Каширского округа Валерий Сосковец, председатель Совета ветеранов ОМВД Алексей Гурлев и руководитель Каширского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Серяпин.
Лучшие сотрудники получили благодарственные письма, грамоты, ведомственные награды и ценные подарки. Для гостей праздника выступили творческие коллективы Каширского городского округа.