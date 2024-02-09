В Кашире подтвердили готовность округа к подтоплениям и другим ЧС

В Кашире провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Среди главных тем – весенние половодья и дождевые паводки, а также готовность городского округа к другим экстренным ситуациям.

Заседание провел глава г.о. Кашира и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов. Среди участников были люди из силовых ведомств, представители администрации и ресурсоснабжающих предприятий.

Оценили ситуацию с Окой грядущей весной: прогнозируют, что уровень подъема воды достигнет 3-4 метров от нулевой отметки. Ситуация находится на контроле МЧС. На заседании отметили, что при экстренных случаях спасатели будут эвакуировать жителей в Каширский молодежный центр. Ресурсоснабжающие организации также подтвердили, что технически готовы к ликвидации подтоплений.

На заседании напомнили, что среди еще не решенных проблем: отсутствие проезда к СНТ «Родник». Шувалов поручил профильному заместителю изучить вопрос и разобраться, так как ситуация потенциально опасна. В случае возникновения пожара или подтопления экстренным службам будет проблематично добраться до места.