В Кашире состоялось совещание, посвященное вопросам управления мототранспортными средствами несовершеннолетними

«Ключевое значение имеет профилактическая работа! – обратился начальник ОГИБДД к директорам школ. – Совместными усилиями нам необходимо продолжать активную разъяснительную работу, в первую очередь, с родителями: посредством родительских собраний, онлайн-групп. В настоящее время я провожу встречи в детских лагерях, общаюсь с детьми, рассказываю им об основах безопасности. Тем не менее, мы понимаем, что приобретение таких транспортных средств для детей осуществляется, как правило, родителями. И именно они должны понимать всю серьезность ответственности, связанной с подобным решением. В свою очередь, мы будем применять строгие меры в случае выявления подростка, управляющего транспортным средством на дороге без соответствующего разрешения. Это подразумевает эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку и наложение административных штрафов. Для обеспечения безопасности на дорогах ежедневно работают наши патрульные службы, в том числе скрытые».