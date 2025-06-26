В Кашире состоялось совещание, посвященное вопросам управления мототранспортными средствами несовершеннолетними
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
По инициативе исполняющего обязанности главы городского округа Кашира Евгения Тертышникова в здании администрации состоялось совещание под руководством начальника местного отделения ГИБДД ОМВД России Сергея Белова и руководителей школ.
Основной темой обсуждения стало использование мотовелотехники подростками. Статистика показывает, что именно молодые люди, управляющие такими транспортными средствами, часто становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, а порой и сами становятся их жертвами.
«Питбайки часто позиционируются как спортивный инвентарь. Их разрешено использовать под контролем квалифицированного инструктора на специализированных площадках. Однако, как только подобные транспортные средства выезжают на дороги общего пользования, водители обязаны иметь водительское удостоверение категории «М». В действующем законодательстве отсутствует понятие «спортивный инвентарь», и мы классифицируем питбайки как мопеды или мотоциклы. Отсутствие водительского удостоверения означает запрет на управление транспортным средством на дорогах!» – подчеркнул Сергей Белов.
Сергей Белов подытожил:
«Ключевое значение имеет профилактическая работа! – обратился начальник ОГИБДД к директорам школ. – Совместными усилиями нам необходимо продолжать активную разъяснительную работу, в первую очередь, с родителями: посредством родительских собраний, онлайн-групп. В настоящее время я провожу встречи в детских лагерях, общаюсь с детьми, рассказываю им об основах безопасности. Тем не менее, мы понимаем, что приобретение таких транспортных средств для детей осуществляется, как правило, родителями. И именно они должны понимать всю серьезность ответственности, связанной с подобным решением. В свою очередь, мы будем применять строгие меры в случае выявления подростка, управляющего транспортным средством на дороге без соответствующего разрешения. Это подразумевает эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку и наложение административных штрафов. Для обеспечения безопасности на дорогах ежедневно работают наши патрульные службы, в том числе скрытые».