В Кашире у приезжего нашли почти полкилограмма наркотиков

Полицейские в Кашире обнаружили у приезжего мужчины почти полкилограмма наркотиков. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Так, на посту ДПС на 111 километре трассы М-4 «Дон» был задержан житель Ставропольского края в возрасте двадцати пяти лет. В ходе досмотра его машины был найден сверток с неустановленным веществом.

Исследование показало, что в свертке — производное N-метилэфедрона. Общая масса вещества превысила 440 граммов.

Задержанный сообщил, что забрал сверток в лесу у Ногинска. На мужчину завели уголовное дело и заключили его под стражу.