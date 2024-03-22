В Кашире задержали жителя Подмосковья с метадоном

В Кашире полицейские задержали жителя Подмосковья, при котором было обнаружено более ста свертков с наркотиками. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на 111-м километре трассы М-4 «Дон». Сотрудники полиции остановили жителя Красногорска в возрасте тридцати лет и осмотрели его автомобиль.

В результате под задним пассажирским сиденьем были обнаружены два пакета, в которых находилось 104 свертка с веществом. Экспертиза показала, что это метадон. Общая масса запрещенного вещества превысила сто граммов.

Задержанный рассказал, что забрал наркотики в столице и направлялся в Тулу. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.