В Казахстане племянник Назарбаева получил срок за превышение служебных полномочий

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил срок по делу, связанному с беспорядками в январе 2022 года.

Генпрокуратура страны считает, что спецслужбы хотели провести государственный переворот.

Беспорядки в Казахстане начались в первые дни с 2022 года в городах Жанаозен и Актау, жители которых протестовали против повышения цены на газ. В скором времени протестное движение распространилось практически на всю страну, его участники перешли к политическим требованиям.

Мирные акции сменились массовыми беспорядками с поджогом правительственных зданий и мародерством. В стране было объявлено чрезвычайное положение. По запросу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в страну были направлены миротворцы ОДКБ. Уже 7 января власти сообщили о возобновлении порядка в стране.