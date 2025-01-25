В Казахстане произошел взрыв на нефтебазе

В городе Жезказган в Казахстане произошел взрыв на местной нефтебазе, в результате чего начался масштабный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

Отмечается, что изначально на территории базы загорелись три специализированные машины, после чего взорвалась газовоздушная смесь. Это привело к обрушению ангара.

Площадь, охваченная огнем, составила около 100 кв. метров. Спасатели при тушении пожара обеспечили защиту резервуаров с топливом, что позволило предотвратить еще более серьезные последствия.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Все они были оперативно госпитализированы. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего. МЧС продолжает работу на месте происшествия, проводя необходимые меры по ликвидации последствий.

Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что при взрыве в шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши пострадали люди.