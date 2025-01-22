В шахте на юге Польши прогремел взрыв
RMF FM: при взрыве в шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши пострадали люди
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На юге Польши в шахте Кнуров-Щигловице произошел взрыв, в результате которого есть пострадавши, сообщила радиостанция RMF FM.
Согласно предварительным сведениям, пострадавшими числятся четыре человека. По данным СМИ, скорее всего произошла вспышка метана. Эвакуации сотрудников шахты продолжается, а к месту происшествия выдвинулись сотрудники службы спасения.
Также местными приводятся сведения, что в момент инцидента под землей могли находиться 30 человек. Отсутствует связь с тремя шахтерами.
Ранее обрушение породы произошло на месторождении угля в Якутии.