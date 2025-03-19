В Казани и Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты

В аэропортах сразу двух российских городов — Казани и Нижнего Новгорода — ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время члены экипажей воздушных судов, авиадиспетчеры, а также службы воздушных гаваней принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, говорится в общении.

12 марта временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова.

Ранее сообщалось о том, что утром 14 марта временные ограничения были введены на работу московского аэропорта Внуково. По некоторым данным, это произошло из-за угрозы атаки беспилотниками и введения в действие плана «Ковер». Отмена полетов была объявлена в седьмом часу утра.