Аэропорт Внуково временно перестал принимать и выпускать в небо самолеты

Воздушная гавань Внуково перестала принимать рейсы, а также выпускать их. По некоторым данным, это произошло из-за угрозы атаки беспилотниками и введения в действия плана «Ковер». Отмена полетов была объявлена в седьмом часу утра. Точно такие же меры были приняты в аэропорту Калуги.

По имеющейся информации, в Подмосковье раздаются взрывы, их слышали жители Одинцово и Щелково. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе. На территории предприятия вспыхнул пожар, в городе слышны сирены воздушной тревоги. В аэропорту Сочи также был приведен в действие план «Ковер».