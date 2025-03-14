Аэропорт Внуково временно перестал принимать и выпускать в небо самолеты
SHOT: временные ограничения введены на работу московского аэропорта Внуково
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Временно приостановлена работа московского аэропорта Внуково. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Воздушная гавань Внуково перестала принимать рейсы, а также выпускать их. По некоторым данным, это произошло из-за угрозы атаки беспилотниками и введения в действия плана «Ковер». Отмена полетов была объявлена в седьмом часу утра. Точно такие же меры были приняты в аэропорту Калуги.
По имеющейся информации, в Подмосковье раздаются взрывы, их слышали жители Одинцово и Щелково. Официальной информации по этому поводу пока нет.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе. На территории предприятия вспыхнул пожар, в городе слышны сирены воздушной тревоги. В аэропорту Сочи также был приведен в действие план «Ковер».