В Казани легковушка сбила пассажиров автобуса: пострадали 11 человек

В Казани на улице Вишневского случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, машина сервиса каршеринга врезалась в автобус. Согласно словам очевидцев, водитель автомобиля сбил нескольких пассажиров, покидавших транспортное средство, об этом сообщил телеграм-канал «112».

По информации источника, медицинские работники оказывают необходимую помощь пострадавшим на месте происшествия, устанавливаются причины инцидента.

Как сообщил ТАСС, в общей сложности в аварии пострадали 11 человек, среди которых один несовершеннолетний. Девять пострадавших были доставлены в ближайшее медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на МКД автомобиль наехал на собственного хозяина, мужчину забрал вертолет.