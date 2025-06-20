В Казани под днищем вертолета нашли бомбу

В Казани на территории Казанского вертолетного завода (КВЗ) под днищем вертолета Ми-17 обнаружили подозрительную черную сумку с пластмассовым контейнером и неизвестной жидкостью, пишет Baza.

Как пишет телеграм-канал, провода, тянувшиеся на 15-20 метров к кустам, рядом с которыми находились два рюкзака с батарейками, указывали на возможную подготовку к теракту.

На место обнаружения подозрительного предмета приехали спецслужбы и взрывотехники. Устройство впоследствии уничтожили путем направленного взрыва. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.

По предварительным данным, устройство к днищу воздушного судна установил 22-летний россиянин. Однако допросить молодого человека уже невозможно — его тело нашли у его же дома. Предварительно, он покончил с собой.

В квартире подозреваемого обнаружили нитрат аммония и другие компоненты для бомбы.

Ранее сообщалось, что «Самолет Судного дня» активизировался впервые с 2001 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.