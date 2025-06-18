«Самолет Судного дня» активизировался впервые с 2001 года на фоне обострений на Ближнем Востоке

Воздушный командный центр E-4B предназначен для управления страной в условиях глобального конфликта, включая ядерную войну, и способен неделю находиться в воздухе без посадки. Последний раз подобная активность «Самолета Судного дня» отмечалась после терактов 11 сентября 2001 года.

Самолет E-4B оснащен уникальными системами защиты от электромагнитного импульса и может служить мобильным центром управления для президента и высшего военного руководства. В обычных условиях эти воздушные командные пункты редко покидают свои базы, что делает их появление вблизи столицы особенно значимым.

Примечательно, что параллельно в России зафиксирована необычная активность радиостанции УВБ-76, которую в международных кругах называют «русской радиостанцией Судного дня». 17 июня она передала два шифрованных сообщения, содержание которых остается загадкой. Эти события происходят на фоне обострения международной обстановки. В данном случае речь может идти о конфликте на Ближнем Востоке, где обмены ударами продолжают Израиль и Иран.

Ранее сообщалось, что было раскрыто содержание таинственного сообщения «радиостанции Судного дня».