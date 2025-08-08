В Казани выросло число отравившихся в столовой МВД полицейских

Количество полицейских, госпитализированных в Казани по итогам ужина в столовой юридического института МВД, выросло до 21. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от руководства вуза. На факультете профессиональной подготовки института проходили дополнительное обучение работники среднего начсостава полиции. Они и пострадали от некачественного ужина в столовой. Полицейские стали жаловаться на резкое ухудшение состояния: тошноту, боли в животе и рвоту. 21 человек в итоге попал в больницу.

«В настоящее время двое из них выписаны, 19 проходят лечение», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что в Казани госпитализировано 12 человек. По этому инциденту уже возбуждено уголовное дело. В столовой ведутся проверки, эксперты пытаются установить виновных в массовом отравлении.