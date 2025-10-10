В Казани задержали 23-летнего стрелка, напавшего на прохожих

В Казани задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице, сообщил портал Kazanfirst, ссылаясь на информацию от регионального управления МВД.

Согласно данным, полученным от издания, инцидент имел место на улице Баумана. Установлено, что некий мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, открыл огонь по двум прохожим, с которыми ранее не был знаком.

В публикации отмечается, что благодаря оперативной работе полиции, злоумышленник был задержан практически сразу. Выяснилось, что задержанным является 23-летний житель Казани.

У задержанного изъято огнестрельное оружие. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

