В Кемерове по вине водителей общественного транспорта произошло более 20 ДТП

В Кемерове в уходящем году по вине водителей общественного транспорта было допущено более 20 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что также на улицах города 20 человек было травмировано и четыре человека погибли.

Отмечается, что в уходящем году было зафиксировано 750 фактов нарушений в области безопасности дорожного движения, допущенных водителями пассажирских транспортных средств, что более чем на 150 нарушений больше, чем в 2023 году. Однако по сравнению с прошлым годом травмировано в ДТП в текущем году меньше на четыре человека.

Ранее сообщалось, что около 20 легковушек и фур столкнулись на трассе М4 в Домодедове.