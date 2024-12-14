Около 20 легковушек и фур столкнулись на трассе М4 в Домодедове

Не менее двух десятков автомобилей попали в массовую автоаварию на трассе М-4 в Домодедове Московской области с 33-го по 36-й километр. Об этом со ссылкой на очевидцев передает телеканал РЕН.

Сообщается, что, помимо легкового транспорта, в ДТП попали большегрузные авто. И если фуры особо не пострадали, то несколько легковушек придется долго «реанимировать» жестянщикам в автосервисах.

Движение по трассе в районе ДТП сейчас перекрыто инспекторами, образовалась длинная пробка. На месте работают экстренные и оперативные службы Московской области.

«В главке подмосковной полиции подчеркнули, что авария случилась с 33-го по 36-й километр трассы М4 „Дон“. На этом участке дороги произошло сразу шесть ДТП с участием 13 машин, никто не пострадал», — передает телеканал.

По словам очевидцев автоаварии, причиной случившегося могла стать скользкая дорога. В Московской области с ночи идет сильный снег, коммунальщики не успевают очищать трассы.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.