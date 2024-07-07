В Кемерове сбежавшую жить к парню 12-летнюю девочку могут отправить в детдом

В Кемерове 12-летняя девочка сбежала из дома для того, чтобы жить со своим 16-летним парнем. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что родителям удалось ее найти, однако органы опеки хотят отправить девочку в детдом.

По словам матери, девочка сильно изменилась, когда начала общаться со своим бойфрендом, она нередко срывалась на родных и закатывала скандалы. В семье пятеро детей, двое из которых уже взрослые и живут отдельно.

Добавляется, что, прежде чем сбежать из дома, девочка оставила родителям записку о том, что ее никто не любит. Позже полицейские нашли ее. Сотрудники опеки проверили условия содержания школьницы дома и обнаружили дневник, в котором та писала, что мать угрожала ей ножом. Школьницу было решено изъять из семьи. По словам матери, ссора произошла на кухне, где она готовила и в гневе помахала ножом в воздухе.

Отмечается, что на данный момент девочка находится в социально-реабилитационном центре. Мать навещает девочку, и та жалуется на плохие условия и на то, что ее обижают старшие дети. Несмотря на то что мама ее навещает, забрать домой дочь ей не разрешают и против матери могут возбудить уголовное дело.