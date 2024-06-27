В Кемеровской области выявили серьезные нарушения в декларации соответствия на 1,5 тыс. тонн пшеницы

В Кемеровской области сотрудниками регионального управления Россельхознадзора были обнаружены серьезные нарушения в декларации соответствия на пшеницу. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что у одного из сельхозпроизводителей из Чебулинского муниципального округа допущены нарушения при подтверждении заявленного соответствия партии пшеницы урожая 2023 года в объеме полторы тысячи тонн.

Отмечается, что не было проведено обязательное исследование по показателю предельно допустимого уровня содержания в пшенице пестицида «Гексахлорбензол», а также отсутствуют исследования по определению остаточного объема пяти пестицидов, использованных при выращивании пшеницы.

Добавляется, что в нарушение требований, предъявляемых к декларациям о соответствии, выявлено, что при ее оформлении на бумажном носителе не заполнен раздел «Дополнительная информация» и QR-код указан не в соответствующем поле.