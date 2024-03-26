В Кемеровской области заменят более 20 светофоров в этом году

В течение этого года в Кемеровской области планируется установить или заменить свыше 20 светофоров, 10 тыс. погонных метров пешеходных ограждений, 350 дорожных знаков, около 50 остановочных пунктов. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Отмечается, что обустроят 40 искусственных неровностей перед пешеходными переходами, а на десяти участках оборудуют локальное освещение.

Уточняется, что все работы должны завершиться до 1 сентября 2024 года.

Добавляется, что всего в Кузбассе свыше 4,9 тыс. пешеходных переходов, из которых более 710 находятся вблизи образовательных учреждений. Совместно с Госавтоинспекцией определены самые аварийно-опасные участки улиц, выявлено более 1,1 тыс. пешеходных переходов, из которых около 570 уже обезопасили.