В Киеве, Николаеве, Днепре и других украинских городах ночью гремели взрывы

Они были отмечены почти в десятке регионов страны. На всей ее территории была объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ сообщили, что в Днепре, и Черкасской области срабатывали системы противовоздушной обороны. О работе ПВО в Киеве говорила городская военная администрация. Громкие хлопки фиксировались также жителями Винницы, Кропивницкого, Кременчуга, Харькова, Николаева, Кривого Рога, а также подконтрольного правительству Зеленского Запорожья.

В некоторых местах, таких как Киев, Харьков, взрывы гремели повторно, спустя некоторое время.