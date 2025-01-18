В Киеве получило повреждение административное здание
Экстренные службы Киева заявили о частичном разрушении административного здания
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В Киеве было зафиксировано частичное разрушение административного здания. Об этом в своем телеграм-канале заявила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Прошедшей ночью на 18 января в Киеве объявлялась воздушная тревога, гремели две серии взрывов. Экстренными службами были зафиксированы повреждения в различных частях украинской столицы.
«Есть частичное разрушение административного здания. Поврежден магистральный водопровод», — указано в микроблоге.
ГСЧС не стало уточнять, ка какому ведомству относился данный объект.
Ранее сообщалось, что в Киеве получил повреждения вход на станцию метро «Лукьяновская». По этой причине на данной станции перестали останавливаться поезда, саму станцию закрыли как на вход, так и на выход.