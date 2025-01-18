В Киеве получило повреждение административное здание

В Киеве было зафиксировано частичное разрушение административного здания. Об этом в своем телеграм-канале заявила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Прошедшей ночью на 18 января в Киеве объявлялась воздушная тревога, гремели две серии взрывов. Экстренными службами были зафиксированы повреждения в различных частях украинской столицы.

«Есть частичное разрушение административного здания. Поврежден магистральный водопровод», — указано в микроблоге.

ГСЧС не стало уточнять, ка какому ведомству относился данный объект.

Ранее сообщалось, что в Киеве получил повреждения вход на станцию метро «Лукьяновская». По этой причине на данной станции перестали останавливаться поезда, саму станцию закрыли как на вход, так и на выход.