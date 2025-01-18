Мэр Киева заявил о повреждении входа на станцию метров в результате взрыва

Взрывы в Киеве прошедшей ночью привели к тому, что был поврежден вход на одну из станций метрополитена. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Запись по этому поводу он сделал в своем телеграм-канале.

По утверждению мэра, ночные взрывы привели к изменениям работы метрополитена. Поезда перестали останавливаться на станции «Лукьяновская» из-за того, что вход в нее был поврежден взрывом.

«Повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро «Лукьяновская». Ее сейчас закрывают на вход и выход», — указал он.

Ранее уже сообщалось, что в некоторых районах украинской столицы была нарушена подача воды после того, как ночью прогремели две серии взрывов. Судя по всему, из-за отключения электроэнергии в центральных сетях водоснабжения не хватает давления для нормальной прокачки на значительные расстояния.