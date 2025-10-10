В Киеве предупредили о возможности ответных ударов по российской инфраструктуре

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Москве следует ожидать асимметричного ответа на свои атаки.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что российская сторона должна отдавать себе отчет в последствиях обстрелов украинских объектов.

«Россия должна понимать, что за удары по нашей инфраструктуре последует ответ, и их инфраструктура будет разрушена», — приводится в публикации прямая цитата Ермака.

При этом представитель власти добавил, что ключевой задачей остается скорейшее завершение боевых действий между двумя государствами.

Ранее Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес России.