В Киеве вынесли суровый приговор администратору группы, в которой делились информацией о повестках

Администратор одного из украинских сообществ в социальных сетях, где распространялась информация о раздаче повесток, был приговорен к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку.

Об этом сообщает издание Страна.Ua. Такое решение было принято Дарницким судом в Киеве на основании статьи 114-1 Уголовного кодекса, которая касается препятствования законной работе Вооруженных сил. По данным, опубликованным в Едином реестре судебных решений, мужчина публиковал соответствующую информацию в паблике, где присутствуют представители военкоматов.

Чиновники на Украине считают, что подобное распространение информации о раздаче повесток может нарушать процесс мобилизации и вызывать негативные последствия для системы призыва и военной подготовки.