В Кировской области полицейские обнаружили большую лабораторию по производству мефедрона

В Кировской области сотрудники правопорядка обнаружили крупную лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, все оборудование и произведенные вещества хранились дома у владельца нелегального бизнеса.

Добавляется, что также на участке был найден реактор, оборудованное для производства наркотических средств помещение, около 60 канистр почти с тысячей литров неизвестной жидкости и 25 кг порошкообразного вещества, где находилось почти пять килограммов мефедрона.

Отмечается, что мужчина арестован, ему грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы.