В Кировском районе Ленобласти школьник погиб после взрыва мины

В Кировском районе Ленинградской области трагически погиб 11-летний мальчик. Как сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке», причиной стала детонация взрывоопасного предмета в лесной зоне.

Согласно информации канала, группа школьников разводила костер в лесу, не подозревая о наличии мины, вероятно, оставшейся со времен Второй мировой войны.

По предварительным данным, 11-летний ученик находился в непосредственной близости от огня. После взрыва его друзья оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего с тяжелыми травмами, включая рваную рану живота, перелом бедра и повреждения рук, доставили в больницу.

Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось. В связи с произошедшим инцидентом было инициировано уголовное расследование.

