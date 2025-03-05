В Кировском районе Махачкалы объявлен режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен с 00:25 мск в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Дагестана.

Как уточнили в оперштабе Дагестана, в ходе проверки информации о возможной подготовке теракта неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и открыли огонь по силовикам. В связи с этим ФСБ объявило в Кировском районе Махачкалы режим КТО.

«Режим КТО объявлен с 00:25 в поселке Семендер Кировского района города Махачкалы. На данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия», — говорится в сообщении мэрии.

Штаб по обеспечению безопасности в Дагестане призывает граждан быть внимательными и помогать сотрудникам правоохранительных органов в борьбе с экстремистскими и террористическими угрозами.

В период проведения контртеррористической операции (КТО) будут действовать спецмеры и временные ограничения до получения соответствующих дополнительных указаний, уточнили в оперштабе.