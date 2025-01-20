В Китае казнили автомобилиста, который въехал в толпу и убил десятки людей

В КНР был приведен в исполнение смертный приговор, который суд вынес в отношении убийцы 35 человек в Чжухае. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В ноябре прошлого года китаец сел за руль автомобиля, а затем намеренно врезался в большую толпу людей. От его действий погибло 35 человек, еще 43 получили травмы. За это суд вынес в его отношении решение о смертной казни.

«Народный суд средней ступени города Чжухай в провинции Гуандун 20 января привел в исполнение смертный приговор», — указали журналисты.

По утверждению самого преступника, он совершил наезд на людей, чтобы выплеснуть из себя злобу, которая накопилась в нем от разочарования в жизни и из-за развода с женой.

Ранее сообщалось, что состоялся телефонный разговор между новым президентом США Трампом и китайским лидером Си Цзиньпинем. Пресса ничего не говорит о содержании этого разговора, но предыдущая администрация президента Соединенных Штатов развязала настоящую торговую войну с Китаем, поэтому отношения между двумя государствами в данный момент являются натянутыми.