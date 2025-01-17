Трамп поговорил с Си Цзиньпином по телефону

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пообщался по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на китайское агентство Синьхуа.

Уточняется, что лидеры вели диалог в пятницу, однако суть разговора в публикации не указывается. Сегодня же китайский МИД заявил о приглашении зампредседателя КНР Хань Чжэна на церемонию инаугурации лидера Штатов. А до этого пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила о том, что глава Китая также был приглашен на грядущую церемонию.

Предыдущий президентский срок избранного президента США ознаменовался довольно натянутыми отношениями с Поднебесной. В частности, американский лидер развязал так называемую «торговую войну», нацеленную на оказание негативного влияние на экономику одного из мировых лидеров.

Ранее сообщалось о том, что США ввели санкции в отношении китайских компаний, уличенных в связях с проектом «Арктик СПГ 2».