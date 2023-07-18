В Китае осудили удар ВСУ по Крымскому мосту

Китай считает необходимым избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя вчерашнюю атаку ВСУ на Крымский мост.

Она призвала к соблюдению гуманитарного права и выразила надежду, что стороны приложат усилия к политическому разрешению конфликта.

Украинские военные атаковали мост с помощью двух надводных дронов. В результате погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила серьезные травмы.

В настоящее время Крымский мост открыт для движения поездов, ночью было запущено реверсивное движение автотранспорта. На Керченской переправе курсируют семь паромов.