В Китае подсчитали ущерб от тайфуна «Доксури»
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1,454 млн человек пострадали от тайфуна «Доксури» в китайской провинции Фуцзянь, сообщает издание «Фуцзянь Жибао».
Экстренная эвакуация потребовалась для 363 тысяч жителей провинции.
Стихия разрушила 90 домов, 346 строений получили серьезные повреждения и еще более четырех с половиной тысяч – повреждения средней тяжести.
Кроме того, от тайфуна серьезно пострадали обширные сельхозугодия.
Прямой экономический ущерб от «Доксури» оценивается в сумму более 3 млрд юаней ($427 млн).