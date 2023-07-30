В Китае подсчитали ущерб от тайфуна «Доксури»

1,454 млн человек пострадали от тайфуна «Доксури» в китайской провинции Фуцзянь, сообщает издание «Фуцзянь Жибао».

Экстренная эвакуация потребовалась для 363 тысяч жителей провинции.

Стихия разрушила 90 домов, 346 строений получили серьезные повреждения и еще более четырех с половиной тысяч – повреждения средней тяжести.

Кроме того, от тайфуна серьезно пострадали обширные сельхозугодия.

Прямой экономический ущерб от «Доксури» оценивается в сумму более 3 млрд юаней ($427 млн).