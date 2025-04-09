В Китае при пожаре в доме престарелых погибли 20 человек

В городе Чэндэ, расположенном на севере Китая, в доме престарелых произошла трагедия — при пожаре погибли 20 человек, сообщило издание Xinhua.

По информации источника, пожар произошел вечером 8 апреля около 20:00 по местному времени. Причина возгорания пока не известна.

Отмечается, что сразу после пожара постояльцев дома престарелых экстренно перевели в близлежащую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Местные правоохранительные органы начали расследование.

В январе 2025 года в городе Чжанцзякоу, расположенном на севере КНР, произошел еще один трагический инцидент на овощном рынке. Там при пожаре погибли восемь человек, еще 15 — получили ожоги.

Ранее сообщалось, что в Бурятии на площади 575 кв. м локализовали пожар в здании отдела внутренних дел (ОВД). Возгорание произошло в поселке Таксимо. Жертв и пострадавших нет.