В Бурятии в здании отдела внутренних дел разгорелся мощный пожар

В бурятском поселке Таксимо произошел крупный пожар в здании отдела внутренних дел. Подробности сообщили в региональном ГО ЧС.

Согласно приведенным данным, информация о пожаре поступила вечером 7 апреля. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем были объяты крыша двухэтажного сооружения и гаражей. Возгорание удалось локализовать в 22:53 по местному времени.

Согласно предварительной информации, пожар был локализован на площади в 575 кв. м. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают ликвидировать возгорание, с которым борются 16 человек и шесть единиц техники. По предварительным сведениям, огонь разгорелся по причине короткого замыкания.

Ранее стало известно о том, что в Пермском крае из-за пожара на подстанции два предприятия лишились электричества.