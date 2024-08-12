В Китае шесть человек погибли от удара молнии

В КНР из-за попадания молнии погибли шесть человек, еще 10 — получили различные травмы. Инцидент произошел в городском округе Чанчжоу, сообщила администрация зоны экономического развития Чанчжоу в соцсети WeChat.

В понедельник, 12 августа, в городе Хэншаньцяо, который входит в городской округ, прошли сильные ливни. Молния попала в беседку, расположенную в парке Фанмаошань, из-за чего она развалилась. Под завалами оказались люди, которые укрывались от дождя.

Отмечается, что шесть человек были тяжело ранены. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще десять граждан находятся в больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области девушка пережила удар молнии. Мощный разряд молнии прошел через ее плечо и вышел через ногу.

Эксперт по безопасности Михаил Хохлов накануне назвал способы спастись от удара молнии. Он отметил, что потенциальной опасности можно избежать, если перед поездкой на открытую местность внимательно изучить прогноз погоды.